Sony contrata dupla de diretores para comandar live-action de He-Man

Após enfrentar contratempos com a produção de Masters of the Universe, reboot das aventuras do He-Man nas telonas, a Sony finalmente encontrou o nome certo para o cargo - ou melhor, os nomes certos: os irmãos Aaron e Adam Nee (Band of Robbers). Os cineastas indies terão a responsabilidade de filmar o roteiro escrito por David S. Goyer (Batman vs Superman), que considerou comandar a produção em um primeiro momento (via Variety).

Como os executivos da Sony precisaram operar uma mudança no cargo maior da vindoura produção e ainda não há nenhum nome garantindo para estrelar a produção, dando vida à nova versão do personagem anteriormente interpretado por Dolph Lundgren, o início das filmagens deve ser postergado - afinal de contas, a Sony previa ligar as câmeras neste mês de abril. Agora, resta aguardar para saber se o estúdio também reformulará a data de estreia de Masters of the Universe, atualmente estabelecida no dia 18 de dezembro de 2019.

Foto: Reprodução/DC Comics

Com locações na Europa, mais especificamente na Hungria, Masters of the Universe é um projeto em alta na Sony há muito tempo; a produtora, que não vem encontrando seus melhores anos recentemente, espera iniciar uma franquia lucrativa a partir de Masters of the Universe.

