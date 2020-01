Solange Almeida desabafa sobre separação

Solange Almeida falou pela primeira vez sobre o fim do casamento de três anos com Leandro Andriani. Em resposta a um seguidor no Instagram, nesta sexta-feira, ela admitiu não estar bem com o rompimento e agradeceu o carinho dos fãs nesse momento delicado da sua vida.

A afirmação foi feita após um internauta observar que a cantora está com um semblante triste e desejar forças.

"Ninguém acaba um casamento com amor bem, ne não? Mas vai passar. Sempre passa. Beijos e obrigado pelo carinho", respoundeu Solange.

Extra