Snapchat faz piada com violência doméstica de Rihanna e cantora critica

O Snapchat publicou um anúncio polêmico esta semana fazendo piada com o caso de violência doméstica de Rihanna, que foi agredida por Chris Brown em 2009. Após críticas da cantora, a empresa sofreu consequências tanto nas redes quanto na bolsa de Nova York.

O anúncio em questão perguntava se os usuários preferiam "dar um tapa em Rihanna" ou "socar Chris Brown". A cantora tirou um print do anúncio e publicou uma resposta no Instagram: "Snapchat, você sabe que não é meu aplicativo favorito, mas estou tentando entender qual era o seu ponto com esse absurdo! Eu adoraria chamar isso de ignorância, mas sei que você não é tão burro. Você gastou dinheiro para animar algo que envergonharia vítimas de violência doméstica e ainda fez piada com isso!!! Isto não é sobre meus próprios sentimentos pessoais, porque eu não tenho muitos... Mas todas as mulheres, crianças e homens que foram vítimas de violência doméstica no passado e especialmente os que ainda passam por isso... Você nos decepcionou! Que vergonha. Pode jogar todas as desculpas no lixo"

Publicação polêmica da rede social referencia o caso de violência domestica sofrida pela cantora (Foto: Reprodução/ Snapchat)

O Snapchat divulgou uma declaração sobre o caso, alegando não ter associação com o jogo que publicou o anúncio, e explicando: "Este anúncio é nojento e nunca deveria ter aparecido em nossa plataforma. Pedimos desculpas por termos feito este erro terrível em permitir que passasse no nosso processo de aprovação. Estamos investigamento como isto aconteceu para nos certificarmos de que não aconteça novamente".

Desde a publicação, as ações do Snapchat caíram 5% na bolsa de Nova York, segundo a revista

Omelete