Skank anuncia separação da banda após 30 anos de carreira

O grupo Skank anuncia que fará uma pausa no fim de 2020. Segundo comunicado divulgado nesse domingo (3), feito pelas redes sociais e página oficial da banda, não houve briga, nem nada do tipo, "somente um desejo por experimentação, por correr riscos e buscar outras formas de realização sem ser como Skank". "(Chegou a hora de) cada um olhar para si. É hora de experimentarmos, ainda que demos com os burros n´água. Quero me testar fora do Skank, me ver em um círculo de músicos fora do que sempre transitamos. Há muito ainda a descobrir", diz Samuel Rosa, 53, vocalista e guitarrista da banda.



Como despedida e em comemoração às três décadas de banda, os músicos farão a turnê "30 Anos", embalada por coletânea de 30 hits da carreira e uma canção inédita. A ideia é viajar por todo o país com shows cujas datas serão anunciadas em janeiro de 2020.

O baixista Lelo Zaneti, 51, reafirma que o compromisso do Skank é com o público e no cuidado com a carreira. "Não acreditamos que é preciso estar em baixa para dar uma parada, não precisa ser trágico, nem problemático". Rosa faz coro ao discurso do companheiro dizendo que "não precisa nem da decadência, nem da guerra para terminar alguma coisa"

Formada em 1991 em Minas Gerais, a banda conta desde o início com sua formação original: Samuel Rosa, 53, como vocalista e guitarrista, Henrique Portugal, 54, nos teclados, Lelo Zaneti, 51, no baixo e Haroldo Ferretti, 50, na bateria.

Folhapress