Sites têm descontos para shows de até 60% na Black Friday

A Black Friday, uma das principais datas para o comércio, também é olhada como oportunidade por grandes sites de vendas de ingressos no país.

Neste ano, o grande dia de promoções está marcado para 23 de novembro, mas as ticketeiras já anunciam suas promoções e algumas já até iniciaram as vendas.

Abaixo, veja onde encontrar ingressos com descontos:

Tickets For Fun

As promoções chegam a 60% e vão estar disponíveis de sexta (23) até domingo (25) -ou até durarem os lotes de ingressos. O show do Zeca Baleiro, por exemplo, na próxima sexta (23) terá entradas a partir de R$ 32. A dupla Jorge & Mateus, com apresentações marcadas na capital paulista para 21, 22 e 23/12, disponibiliza tickets para pista a partir de R$ 120, com 50% de desconto.

Eventim

Até 30 de novembro haverá descontos de até 60% em diversos shows e eventos por todo o país. Por exemplo, o show da Gal Costa, em 7 de dezembro no Rio, sai por metade do preço dependendo do setor. Um camarote pode passar de R$ 240 para R$ 120 com o código promocional do Black November.

Entre os eventos, ainda estão shows em São Paulo como o Grande Encontro (25/11), com 50% de desconto na inteira dos setores cadeira premium (de R$ 120 para R$ 60) e pista VIP ( de R$ 250 para R$ 125); Jorge Ben Jor (24/11), com 60% de desconto na inteira dos setores cadeira premium (R$ 120para R$ 48) e pista VIP (R$ 250 para R$ 100); Pennywise (30/11), no Rio de Janeiro, com 50% de desconto da entrada inteira -camarote de R$ 280 por R$ 140.

Ingresso Rápido

A empresa promove a Color Friday, que começa nesta quinta (22), às 17h. Algumas ofertas ficarão disponíveis a partir da meia-noite e ficam online até segunda (26), às 17h -ou até o estoque acabar, claro. Segundo o site, os descontos poderão chegar a 90% -entre shows, peças e outros eventos. Para ver Gal Costa (1º/12), em São Paulo, será possível pagar 50% menos na entrada.

Ticket 360

O site oferece algumas opções para a Black Friday. Você pode comprar, por exemplo, com o cupom de desconto um ingresso com 50% de desconto ou o famoso "Leve 2, pague 1".

O show da Baby do Brasil, com participação de Ney Matogrosso, nesta sexta (23) em São Paulo, pode sair de R$ 120 por R$ 60. Já para ver Zé Ramalho, também na capital paulista, é possível comprar um ingresso e levar outro grátis.

Amon Borges - Folhapress