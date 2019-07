Simone e Simaria discutem durante gravação de programa na Globo

A dupla Simone e Simaria se estressou durante uma gravação do programa Tamanho Família, da TV Globo, que será exibido no próximo domingo (21). Durante uma prova da atração comandada por Márcio Garcia, as irmãs mostraram nervosismo por conta de desenhos malfeitos. As informações são do UOL.



“Você vai brincar direito ou fazer graça?”, perguntou Simone enquanto desenhava. “Eu não estou fazendo graça, só não sei o que você está fazendo”, respondeu Simaria, irritada com a situação. “Isso aqui é um menina na escola”, retrucou Simone.





Foto:Reprodução/Instagram

Simaria, incomodada com a situação na brincadeira, pediu para a irmã refazer as ilustrações. “Começa de novo, apaga, esses desenhos aí não existem. Depois a jumenta sou eu”, afirmou. Simone, então, voltou a responder: “É pra ti identificar, tu é burra!”.

O apresentador Márcio Garcia, apesar das risadas, entrou no meio da discussão. “Tem que xingar com palavrão fofo. Palavrão fofo, ta?”, brincou.





