Simone e Simaria assumem como embaixadoras da Festa de Barretos

A dupla Simone e Simaria tomará posse oficialmente, nesta quarta-feira (24), do cargo de embaixadoras da Festa de Barretos, e as irmãs afirmam não sentirem pressão por serem as primeiras mulheres na função, criada em 2010. "Tenho certeza que faremos bonito e honraremos o posto", garante Simone.

"Esse título é mais uma conquista para nós, mulheres. Só tivemos homens ocupando o posto e, agora, chegou a nossa hora. Somos as primeiras [embaixadoras], mas tenho certeza que teremos muitas outras, afinal é muita mulher talentosa nesse mercado que merece o posto também", completa Simaria.



Foto:Reprodução/Instagram

O anúncio das irmãs como embaixadoras foi feito em abril, mas a posse acontecerá nesta quarta durante o lançamento oficial Festa do Peão de Barretos, que acontecerá entre os dias 15 e 25 de agosto. O evento desta quarta, que marca a contagem regressiva para a festa, será na Villa Country, na capital paulista, com Felipe Araújo como atração principal.

Simone e Simaria sucederão o "imperador" Gusttavo Lima , que ficou no posto de embaixador por dois anos consecutivos, sempre com shows que se estendiam por cinco, seis horas na arena principal do evento. A dupla, que se diz fã do cantor, afirma não se intimidar e garante ter sido escolhida para o posto por conta de sua luta por espaço e para dar voz às mulheres.

As irmãs levarão a Barretos sua atual turnê, "Aperte o Play", que tem sucessos como "Um em um Milhão" e "Qualidade de Vida". Em conversa com o F5, no início de julho, Simone e Simaria afirmaram que ainda não definiram detalhes como roupas e possíveis convidados. Elas subirão ao palco em 17 de agosto, mesmo dia de Gusttavo Lima e Alok.

A Festa de Barretos deste ano terá ainda Ivete Sangalo, Léo Santana, Ferrugem, Kevinho, além dos já esperados representantes do sertanejo, que incluem Fernando e Sorocaba, Rick e Renner, Matogrosso e Mathias e o projeto Amigos, que retorna com Chitãozinho e Xororó, Zezé de Camargo e Luciano, e Leonardo, que fez dupla com Leandro. Veja a programação completa aqui.

Criado em 2010, o cargo de embaixador da maior festa de peão do país já teve na função nomes como Luan Santana (2010), Jorge e Mateus (2011), Fernando e Sorocaba (2012), Chitãozinho e Xororó e Bruno e Marrone (2013), Cristiano Araújo (2014), Henrique e Juliano (2015), Zezé do Camargo e Luciano (2016) e Gusttavo Lima (2017 e 2018).

SAIA JUSTA

Apesar da comemoração de Simone e Simaria por serem as primeiras mulheres embaixadoras do evento, a escolha também causou desconforto entre algumas das principais representantes do sertanejo feminino, após um comentário de Maraisa, da dupla com Maiara, nas redes sociais. Até Marília Mendonça se manifestou.

A saia justa aconteceu logo após Simone e Simaria terem sido anunciadas para o posto. Maraisa então postou em sua conta no Twitter que "Embaixador só tem um: Gusttavo Lima", o que caiu mal para as novas embaixadoras. Posteriormente, Simaria afirmou que Maiara explicou que o descontentamento era com o evento, que teria prometido o título a ela e à irmã.

Maiara e Maraísa chegaram a pedir abertamente, no lançamento da festa de 2018, que fossem escolhidas mulheres para o cargo, se candidatando para ele. "Acho que já teve homem demais. Podem dizer que embaixador é só um, mas a mulherada está esperando. Cuidado Gusttavo Lima, porque sua coroa vai cair", brincou Maiara.

Simaria afirmou, no entanto, que o problema entre as duplas já foi superado. "Foi um mal-entendido, que conversamos diretamente com cada uma delas e está tudo resolvido. Nós, mulheres, precisamos ser cada vez mais unidas. Nos ajudar para conquistarmos cada vez mais espaço", afirmou em entrevista à Folha de S.Paulo.

SAÚDE RENOVADA

Além do título de embaixadoras, Simone e Simaria também comemoram uma nova fase nesta edição da Festa de Barretos, com saúde renovada e outro ritmo de trabalhos após algumas pausas no decorrer de 2018. No show que fez em Barretos no ano passado, Simaria chegou a se emocionar e disse que "pode estar acabada por dentro, mas sempre quer mostrar o melhor".

A apresentação da dupla em Barretos foi a maior realizada após Simaria ser afastada para tratar de uma tuberculose ganglionar, doença que causa emagrecimento e queda no desempenho físico, e que atingiu o gânglio do lado direito da cantora. Ao todo, as irmãs chegaram a ficar cinco meses longe dos palcos.

Por causa da saúde, as duas decidiram reduzir o ritmo de shows neste ano e passar mais tempo com a família. "Trabalhamos desde os 14 anos, sem parar. Às vezes, precisamos passar por um problema para refletirmos sobre a vida. Dar valor as coisas pequenas", desabafa Simaria, que diz estar curada da tuberculose, apesar de manter um acompanhamento médico regular.

"Hoje em dia me cuido muito mais. Eu me preocupo com a alimentação, horas de sono, treino.... a tuberculose está diretamente ligada a imunidade. Por isso, prezo muito pela minha qualidade de vida hoje, pois não quero correr mais nenhum risco", afirma ela.

Simone também tem dedicado mais tempo a sua saúde, em especial à dieta que tem feito para entrar em forma. Sempre mostrando os resultados em suas redes sociais, a cantora disse ao jornal Folha de S.Paulo que tem enfrentado uma "batalha diária". "Seguimos firme na dieta e, graças a Deus, tenho alcançado bons resultados. Estou muito feliz com os quilinhos que perdi", disse aos risos.

Folhapress