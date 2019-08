Na madrugada desta sexta-feira (2), Simone , da dupla com Simaria, aproveitou as rede sociais para fazer um desabafo. A cantora sertaneja publicou uma sequencia de Stories com indiretas. "Dinheiro não compra felicidade, mas destrói o caráter de muita gente", dizia uma mensagem compartilhada pela artista. "Como tem gente falsa... gente sem caráter, gente que não se valoriza, e tudo por dinheiro", lamentou na publicação. A artista também postou "me evite com esse povo sem valor" e "Deus está vendo tudo."



Foto: Reprodução/Instagram

A cantora é sempre muito ativa em seus perfis oficiais e costuma contar boas histórias. Recentemente, enquanto usava a função Stories do Instagram, Simone sofreu uma queda ao lavar o piso de casa. "Na hora que estava trabalhando de dona de casa. Eu queria lavar o piso, peguei o sabão em pó maravilhoso, coloquei no balde, coloquei águinha e joguei no piso. Adivinhe o resultado dossp?", relatou a artista com tom de piada. Logo, seu filho Henry, concluiu: "O resultado é que minhã mãe caiu, porque ela escorregou."



Foto: Reprodução/Instagram



























































TV FAMA