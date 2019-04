Silvio Santos surpreende com look de volta das férias

Após uma longa temporada de férias, Silvio Santos voltou a gravar seu programa na terça-feira (9) e chamou atenção pelo look. Além de estar com um novo penteado com direito a topete, o apresentador substituiu os sapatos de couro por um tênis esportivo na cor branca.

Ao aparecer com o visual, Silvio surpreendeu não apenas suas "colegas de trabalho", como chama asa moças do auditório, omo também os participantes da atração e equipe de produção. "Bom filho à casa volta. Com o sorriso único, estilo próprio e super jovem de tênis. Radiante, com uma alegria que lhe é peculiar. Seja bem-vindo, meu paizinho amado. Muito grata e feliz com a sua volta!!", escreveu a apresentadora Silvia Abravanel, a filha número 2 do apresentador.



Silvio Santos e Patricia Abravanel (Foto: Reprodução/Instagram)

Nos bastidores, Silvio tirou fotos e se mostrou animado com o retorno às gravações. Prestes a entrar em licença maternidade, Patricia Abravanel, grávida do terceiro filho, contou que passará um período dedicada à família e se despediu, provisoriamente, do time que integra o quadro Jogo dos Pontinhos. Ela deve retornar ao trabalho no segundo semestre.

O humorista Alexandre Porpetone, outro integrante do Jogo dos Pontinhos, não perdeu a oportunidade de pedir um registro com o apresentador. "Foto histórica! Silvio Santos reaparece modernoso e de tênis Gênio! Olha o style, sempre surpreendendo. Figura meu patrão, vou convidar pra ir pra balada."

Quem