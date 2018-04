Shows de Demi Lovato no Brasil são adiados para novembro

A turnê que Demi Lovato realizaria no Brasil foi adiada devido a questões de produção, informou a organização nesta terça (10). Os shows que seriam realizados neste mês foram reagendados para novembro.

A apresentação que aconteceria neste domingo (15), em São Paulo, foi alterada para o dia 19 de novembro. A cantora seguirá para o Rio, no dia 19 de novembro, Recife, no dia 24 de novembro, e Fortaleza, no dia 27 de novembro.

Foto: Reprodução/ Twitter

Os ingressos já adquiridos valem para as novas datas, nas respectivas cidades. Pedidos de cancelamento e reembolso devem ser feitos entre os dias 19/04 e 19/05 nos respectivos canais de venda pelos quais os ingressos foram comprados.

Shows que aconteceriam no Equador, Costa Rica e Panamá foram cancelados.

"Realmente odeio que nós tenhamos que fazer isso e nós demos nosso melhor, mas houve algumas questões de produções", disse a cantora em suas redes sociais. "Sinto muito. Prometo que valerá a pena esperar e espero vê-los. Amo muito vocês!"

Folhapress