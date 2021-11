Show do cantor João Gomes é cancelado em Bom Jesus devido à pandemia da Covid-19

A Prefeitura de Bom Jesus, distante 600 km de Teresina, informou na manhã desta segunda-feira (29) que decidiu cancelar o show do cantor de forró João Gomes, marcado para o dia 14 de dezembro, em comemoração ao aniversário da cidade, por causa da pandemia da Covid-19. A informação foi divulgada por meio de redes sociais.



Foto: Reprodulção/Instagram

Ainda segundo a prefeitura, a decisão leva em consideração as recomendações do Conselho Regional de Medicina do Piauí (CMR-PI) para evitar festas de fim de ano e carnaval que possam gerar aglomeração de pessoas . Além disso, o decreto estadual publicado nesse domingo (28) em função da nova onda casos da doença .

“A decisão foi tomada pelo gestor municipal em respeito à saúde público da população”, diz nota.





