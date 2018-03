Show de Liniker é interrompido após falha técnica no Lollapalooza

O show da banda Liniker e os Caramelows foi interrompido depois de uma falha técnica no palco Ônix, no começo da tarde deste sábado (24), no segundo dia do festival Lollapalooza.

"Caiu a energia. Em dez minutos a gente volta para acabar esse show", disse a vocalista Liniker Barros. No entano, dez minutos depois, cantora e banda voltaram para anunciar que o show não seria retomado.

"Pessoal, a gente não vai continuar o show infelizmente. Mas quero agradecer a presença de todos", disse Liniker, visivelmente chateada. Incomodado, o público, em coro, pedia troca de palco.

O incidente aconteceu durante a música "Zero", um dos pontos altos do show até então. Queridinha do público, esta foi uma das canções que impulsionou o reconhecimento da banda.

Folhapress