Shonda Rhimes define tema de seu primeiro projeto com a Netflix

A parceria de Shonda Rhimes com a Netflix está tomando forma. A produtora, responsável por levar às telinhas Grey's Anatomy, Scandal e How To Get Away With Murder, definiu seu primeiro projeto com o serviço de streaming.

Foto: Dia Dipasupil / Getty Images / Reprodução



Rhimes e a Netflix adquiriram os direitos do artigo da New York Magazine "How Anna Delvey Tricked New York’s Party People", de Jessica Pressler. Delvey se tornou infame quando foi revelado que ela estava posando como uma rica herdeira alemã na alta sociedade de Nova York, enganando inúmeras pessoas e instituições financeiras para financiar seu estilo de vida luxuoso. Ela está atualmente presa, sem direito a fiança, na Ilha Rikers.

Em agosto, foi anunciado que Rhimes e Shondaland sairiam ABC Studios depois de 15 anos para um contrato de vários anos com o serviço de streaming no valor de US$ 100 milhões. No entanto, a produtora deixou claro desde cedo que ela continuaria envolvida com sua lista atual de séries da ABC, que consistem em Grey's Anatomy, For the People, Station 19 e How to Get Away with Murder.

