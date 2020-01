Sheila Mello e Scheila Carvalho posam com filhas em bastidores

Sheila Mello e Scheila Carvalho voltaram a trabalhar juntas. Elas gravaram uma participação no novo clipe de Tony Salles, marido da eterna morena do Tchan, e levaram para o estúdio as filhas, Brenda, de quase 7 anos, e Giulia, de 9.

Brenda é filha ds Sheila Mello com o ex-marido, o ex-nadador Fernando Sherer, o Xuxa. Já Giulia é fruto do relacionamento de Scheila Carvalho com Tony Salles.

O clipe contou ainda com a participação de Cacau Protásio, Lorena Improta e Gysely Sales.

