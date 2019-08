Shawn Mendes liga para filha de Vampeta, que espera por transplante de coração

O cantor canadense Shawn Mendes , 20, conversou via vídeo nesta quarta-feira (31) com a brasileira Giovanna Santos, filha do jogador de futebol Vampeta.

A jovem está internada há quatro meses no hospital Joe DiMaggio Children's em Miami, nos Estados Unidos, e espera por um transplante de coração - por conta disso, não pôde ir a um show de Shawn para comemorar seus 16 anos de idade, completados em maio, para o qual ela já tinha comprado ingressos.



Foto: Reprodução

O cantor ficou sabendo da história da fã após um vídeo dela pedido para ele visitá-la se espalhar pelas redes sociais. Comovido, ele disse no vídeo para ela: "Vou aí pra te dar um oi, tá? Vou dar um jeito de ir te visitar quando eu estiver em Miami novamente".

Shawn também passou a seguir Santos nas redes sociais. No vídeo, ele pergunta: "Você tem uma conta no Twitter ou no Instagram?"

Apesar de sua condição, a jovem disse que pretende ir ao show que o cantor fará no Brasil em novembro deste ano. Shawn disse que torce para que ela consiga ir. Ao final, ele se despede em português: "Muito obrigado, tchau".

Folhapress