Shadowhunters é cancelada e terá final de duas horas em 2019

Após três temporadas, o canal Freform decidiu cancelar a série baseada nos livros da franquia Instrumentos Mortais, de Cassandra Clare. A segunda parte da 3ª temporada do drama sobrenatural volta em 2019 com 12 episódios, intitulado Shadowhunters: The Final Hunt, que inclui um final especial de duas horas.

"Nós estamos muito orgulhosos de Shadowhunters, uma série que inovou o gênero e se tornou uma favorita dos fãs. No entanto, junto com nossos parceiros da Constantin, chegamos à difícil decisão de não renovar o show para uma quarta temporada. Mas como grandes apoiadores e fãs, a Freeform insistiu na filmagem de um final especial de duas partes que daria aos fãs um final adequado", disse a rede em um comunicado.

Foto: Reprodução/FreeForm

Na trama, Katherine McNamara dá vida à personagem Clary Fray, uma jovem que, após uma série de eventos estranhos, descobre ser uma Caçadora de Sombras, um ser híbrido com sangue de anjo destinado a proteger as ruas de Nova York das criaturas do mundo das sombras. Dominic Sherwood, Alberto Rosende, Matthew Daddario, Emeraude Toubia, Alisha Wainwright, Isaiah Mustafa e Harry Shum Jr. também integram o elenco da seriado.

Shadowhunters encerrou a primeira metade da 3ª temporada no mês passado com um final explosivo, deixando todos acreditarem na morte de Clary. Porém, o produtor executivo Todd Slavkin confirmou ao TVLine que McNamara permanecerá no programa, insinuando que “o fato de Jonathan (Will Tudor) ter segurado a mão da personagem de dentro do caixão significa algo avançando".

