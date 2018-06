"Sex and the City" de Bollywood causa escândalo na Índia

O filme Veere Di Wedding, lançado em 1 de junho na índia, está provocando discussões na imprensa e redes sociais do país por mostrar mulheres bebendo, falando palavrões e fazendo sexo casual. A produção ambientada em Nova Déli é vista como uma espécie de Sex and the City.

Kareena Kapoor, Sonam Kapoor, Swara Bhaskar, Shikha Talsania em Veere Di Wedding (Foto: Divulgação)



O longa é estrelado por Kareena Kapoor Khan, Sonam Kapoor Ahuja, Swara Bhaskar e Shikha Talsania e conta a história de quatro amigas de infância. Os personagens das atrizes enfrentam altos e baixos em seus relacionamentos e juntas descobrem outras maneiras de aproveitar a vida, como a bebedeira e aventuras amorosas.

De acordo com o The Hollywood Reporter, antes mesmo de seu lançamento, o filme já provocava controvérsias com um título com um trocadilho que desafiou as noções de patriarcado e um trailer que apresentou diálogos com palavrões. A produção foi até mesmo banida do Paquistão. As autoridades do país vizinho argumentam que o filme tem problemas como "vulgaridade, linguagem e tema impróprio".

Uma cena em que a personagem de Bhaskar, que passa por um casamento fracassado, é vista se masturbando, causou polêmica em redes sociais e na imprensa local. Usuários do Twitter disseram se sentir “embaraçados” pelo momento.

Ao ser questionada sobre o significado da cena, Bhaskar respondeu que a “masturbação é sobre se tornar dona de seu corpo e sexualidade”. Além disso, a atriz disse que “em uma cultura que grande parte silencia, ignora ou sente vergonha da sexualidade feminina, mostrar uma garota satisfazendo a si própria, sem julgamentos, é empoderador”.

Veere Di Wedding já ultrapassou US$ 7,4 milhões em bilheteria, o que é considerado um valor surpreendente.

