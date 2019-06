Série mostra como Xuxa conseguiu cantar em 1º disco

O primeiro trailer da série documental "História Secreta do Pop Brasileiro", dirigida pelo jornalista André Barcinski, já está disponível e revela algumas das várias histórias de bastidores da música brasileira.

A prévia mostra, por exemplo, como o compositor Paulo Massadas conseguiu fazer a apresentadora Xuxa, então desprovida de qualquer experiência musical, entrar em um estúdio para gravar um disco.

"Eu não sabia bem quem era a Xuxa", conta Massadas. "De fato ela não cantava. Ela falou: 'Eu não canto'. Ela botava o fone. E o que ela estava ouvindo no fone? Minha voz. Ela tenta sair atrás da minha voz", conta. Para não perder o tempo da parte instrumental, ele diz ter criado um método curioso. "Ao mesmo tempo eu segurava nas mãos dela e pressionava para dar o ritmo", conta o compositor, gesticulando o movimento de aperto de mão.

Trazendo entrevistas com nomes famosos e outros que ficaram pelo meio do caminho nas décadas de 1970 e 1980, o filme também conta o começo da carreira de Gretchen. Ela revela que, no início, foi orientada a não cantar, mas a fazer algo parecido com isso.

"O Mister Sam [produtor] disse: 'Não quero que você cante. Quero que você esqueça que é uma cantora. Você vai só fazer o que eu mando. Quero que você dê uns gritinhos. Que você faça uns sussurros." Os gemidos viraram marca registrada.

O trailer também mostra o trecho de uma entrevista com o produtor e compositor Antonio Paladino. Perguntam a ele quanto tempo demorou para compor a trilha de abertura do seriado "Chaves" no Brasil, que marcou gerações. "Meia hora", ele responde, arrancando gargalhadas dos ouvintes.

A série também fala da proliferação dos "discos fantasmas". Eram álbuns de covers em que cantores e músicos regravam sucessos imitando os artistas originais. Dois álbuns que venderam muito foram "genéricos" de trilhas sonoras: do filme "Os Embalos de Sábado à Noite" e da novela "Água Viva", da Globo.

Folhapress