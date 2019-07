Série 'Gossip Girl' ganhará novos episódios com elenco remodelado

A Warner deu sinal verde para que sejam feitos novos episódios da série "Gossip Girl", que fez sucesso entre 2007 e 2012. Porém, segundo a revista Variety, o elenco principal não estará de volta. Será feito uma continuação da narrativa com personagens novos.

Quem estará no projeto, com dez episódios, serão os produtores Josh Schwartz e Stephanie Savage, da série original. Os acontecimentos da história vão seguir a mesma linha: serão estudantes de uma escola particular de Nova York que terão revelados seus escândalos, angústias e fofocas.

O projeto ainda não tem data para veiculação, mas já se sabe que quando chegar será exibido pelo serviço de streaming HBO Max.

FolhapressMaria Clara EstrêlaSandy Swamy