Série espanhola é mais assistida da Netflix de língua não-inglesa

La Casa de Papel é um fenômeno global. A série que acompanha os bastidores de um ambicioso conquistou o mundo e se tornou a série de TV de língua não-inglesa mais assistida no serviço de streaming.

A companhia divulgou seus números em um comunicado para acionistas em que destacou o seu investimento em séries que tem potencial forte com o público hispânico/latino-americano. A carta aos executivos menciona a estreia de O Mecanismo, série de José Padilha inspirada na Operação Lava Jato.

Foto: Reprodução/Netflix

Criada pelo espanhol Álex Pina, La Casa de Papel estreou no canal de TV Antena 3 como uma minissérie dividida em duas partes. Originalmente com 70 minutos de duração, os episódios foram reeditados e limitados a entre 45 a 55 minutos de duração para serem divulgados na Netflix em dezembro de 2017. Assim, os 15 episódios das duas partes da série na Espanha foram transformados em 22 capítulos no serviço de streaming.

A atração acompanha um grupo de oito pessoas bastante distintas entre si que lidam com um misterioso Professor (Álvoro Morte), que os faz praticar um roubo ambicioso na Casa da Moeda da Espanha.

Recentemente a Netflix anunciou que vai produzir a terceira parte de La Casa de Papel, que pode ser lançada em 2019 (embora a data oficial ainda não tenha sido anunciada).

