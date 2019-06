Sérgio Malandro faz participação em 'MIB: Homens de Preto'

O ator e humorista Sérgio Mallandro, 63, anunciou de surpresa que estará na versão brasileira do filme "MIB: Homens de Preto - Internacional", que estreia nos cinemas na próxima quinta-feira (13).



"Você não me leva a sério, mas o futuro do planeta pode estar nas minhas mãos! Aguarde!", escreveu o humorista na legenda de um vídeo que publicou nesta quarta (5) em seu perfil no Instagram. Nas imagens, ele aparece falando expressões marcantes de sua carreira.

Logo em seguida, o humorista publicou um outro vídeo com cenas do filme, cortadas por cenas dele conversando com o ET. "O mundo pode estar nas minhas mãos e você ainda não sabe Gluglu! MIB Homens de Preto Internacional dia 13 de junho nos cinemas vocês vão me ver na telona, vão se divertir, o filme tá demais tá de arrepiar", escreveu.

O papel de Mallandro é parte de uma iniciativa internacional em que países foram selecionados para incluir participações de celebridades locais em sua versão do filme.

Em "MIB: Homens de Preto - Internacional", os Homens de Preto precisarão enfrentar a maior e mais global ameaça de todas: um espião infiltrado na organização MIB.

