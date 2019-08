Separada de Fernando, Maiara cai no choro em bastidores

Recém-separada do sertanejo Fernando Zor , Maiara se emocionou durante a gravação do Só Toca Pop na segunda-feira (29). A informação foi divulgada pela revista Marie Claire na terça-feira (30).

De acordo com as informações, a dupla de Maraisa ficou comovida ao ouvir Leonardo cantar um trecho da canção "Eu Juro". Fazendo esforço para conter a emoção, ela se explicou: "Lembrei do que não devia. Léo é a trilha sonora do meu coração".

Para quem não conhece ou não lembra, a música tem um refrão que diz "Eu juro,por mim mesmo, por Deus, por meus pais... vou te amar", e foi grande hit da carreira de Leandro e Leonardo.

A emoção nos bastidores aconteceu no mesmo dia que os fãs notaram que eles haviam deixado de se seguir no Instagram e que Maiara havia sumido com todas as fotos ao lado de Fernando. Na sequência, a assessoria de imprensa dos cantores confirmou a separação.

Ao TV Fama, o cantor já havia comentado a fama de ciumenta da sertaneja, mas disse entender que ela só queria cuidar dele.

TV FAMA