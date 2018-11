Sem avião, Xuxa reclama e empresa diz que vai buscar responsáveis

A empresa Planner Eventos divulgou comunicado para se posicionar em relação às publicações feitas horas antes por Xuxa Meneghel em seu Instagram.



Em texto e vídeo, a apresentadora contou que passou a noite no aeroporto em Fortaleza após o avião que usaria para voltar ao Rio de Janeiro após apresentação na capital cearense ser interditado.

Ainda de acordo com Xuxa, a Planner, que contratou a loira para o show, a colocou em risco por a obrigar a viajar em avião “clandestino” e ainda não ofereceu suporte após não conseguir decolar.

Segundo a nota divulgada no perfil oficial da empresa no Facebook, “a aeronave foi operada pela empresa Pacific, que trouxe a artista do Rio de Janeiro a Fortaleza na tarde do dia 24/11, por volta de 13h, e a levaria de volta logo após a apresentação”.

Na sequência, a contratante informou que “por volta de 23h, ao realizar a solicitação do plano de voo para o Rio de Janeiro, a tripulação foi informada que a aeronave foi interditada pela ANAC. Ao saber do ocorrido, toda a equipe da Planner foi mobilizada para providenciar a hospedagem e logística para a artista e toda sua equipe, enquanto o diretor da empresa Pacific buscava alternativas junto a vários parceiros próximos da região para viabilizar o retorno, que pudessem ter um voo que chegasse imediatamente a Fortaleza e encaminhá-los ao Rio de Janeiro”.

Por fim, a Planner destacou que “jamais contrataríamos um voo que oferecesse riscos a uma atração. Todo nosso setor jurídico trabalha desde o ocorrido para apurar os fatos e reais responsáveis”.

Rede TV

Rede TVAdriana Magalhães