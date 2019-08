Selena Gomez briga com amiga que lhe doou rim

Há dois anos, a cantora Selena Gomez , 27, revelou que a amiga Francia Raísa , 31, doou um rim a ela em uma cirurgia que a cantora fez por causa do Lúpus, doença que sofre.

As duas sempre se consideraram irmãs e apareciam juntas em fotos e festas, mas já faz nove meses que elas não se falam mais, segundo informou o site Radar Online.

O desentendimento surgiu porque Gomez estaria "escolhendo formas muito nocivas de levar a vida" e isso irritou Raísa. "Selena fez o oposto que ela disse que faria quando se recuperasse. Ela disse que não beberia mais, e Francia chamou a atenção dela", disse uma amiga próxima a Raísa para o portal de notícias.



Já a cantora americana teria dito que estava cansada de se sentir em eterno "débito" com a amiga por ter recebido o rim dela em uma cirurgia que salvou a sua vida, em 2017.

"A verdade é que Selena estava cansada de sentir que lhe devia algo porque lhe deu um rim. Esta foi a escolha de Raisa; Selena não roubou seu rim", acrescentou a fonte

A fonte afirmou que Gomez já admitiu ter tomado vinho após sua cirurgia. "Sim, ela bebe de vez em quando. Não todos os dias, e não usa drogas. Ela está se divertindo, aproveitando a sua vida e vivendo como ela quer viver".



As duas foram grandes amigas por 11 anos. Com o que aconteceu naquela época, o sofrimento da cantora chocou a amiga. "Um dia, ela voltou para casa, não conseguiu abrir uma garrafa de água e começou a chorar", disse Raísa ao lembrar o momento em que ele decidiu ajudar Selena.

"Eu não queria pedir para que ninguém salvasse a minha vida, até que um dia cheguei em casa e descobri que ela havia se voluntariado. Ela salvou minha vida", disse Gomez durante uma entrevista para o The Today Show na época.

O Lúpus é uma doença autoimune que pode danificar qualquer parte do corpo e afeta cerca de 1,5 milhão de norte-americanos, de acordo com a Lupus Foundation of America.

