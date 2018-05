Sebastian Stan, o Soldado Invernal da Marvel, virá ao Brasil para a CCXP

Sebastian Stan, um dos coadjuvantes mais importantes do Universo Cinematográfico Marvel, virá ao Brasil. O ator vai participar da Comic Con Experience (CCXP) deste ano, quando o evento terá uma edição comemorativa em função de seus cinco anos de existência.

Além de participar de painéis sobre sua trajetória profissional nas telonas e telinhas, Stan irá se encontrar com fãs de seu trabalho durante a convenção. O ator terá compromissos na CCXP nos dias 7 e 8 de dezembro, sexta-feira e sábado. A CCXP 2018 será realizada entre os dias 6 e 9 de dezembro.

Foto: Divulgação/Marvel

O papel mais famoso de sua carreira é o de Bucky Barnes, que fez sua primeira (e trágica) aparição nos filmes da Marvel Studios em Capitão América: O Primeiro Vingador (2011). Depois de surpreendentemente sobreviver aos eventos de seu primeiro filme, sofrer lavagem cerebral e ganhar um braço metálico, o personagem ocupa o primeiro plano (e o subtítulo) de Capitão América 2: Soldado Invernal (2014).

Sua presença também foi fundamental nos conflitos de Capitão América: Guerra Civil (2016), longa-metragem que colocou Steve Rogers e Tony Stark, colegas nos Vingadores, em lados distintos da trincheira. Depois de ser reabilitado na cena pós-créditos de Pantera Negra (2018), sua mais recente aparição no MCU se deu em Vingadores: Guerra Infinita (2018).

Outros trabalhos da carreira de Stan foram em filmes como Eu, Tonya (2017), Perdido em Marte (2015), Ricki and the Flash: De Volta Para Casa (2015), 12 Horas (2012) e Cisne Negro (2010) e em séries como Gossip Girl e Once Upon a Time.

Os ingressos para a CCXP podem ser comprados pelo site do evento. Pacotes para os quatro dias de conferência custam a partir de R$ 489,99.

Adoro Cinema