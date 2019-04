"Se não tivesse acostumada, daria moral", diz Marília sobre haters

Marília Mendonça se mostrou irritada no fim da noite da última quarta-feira (10) e decidiu desabafar em seu perfil no Twitter. Sem mencionar nomes, a cantora esbravejou e mandou uma indireta. "Se eu não estivesse acostumada com a inveja, daria moral para o seu comentário", disse, completando com "só faz m****".

Os seguidores, preocupados, logo começaram questionar a cantora sobre o que poderia ter acontecido e sobre quem ela estava falando. "Não manda indireta, não, marca logo", disse uma fã.



Outros chegaram a enviar mensagens de apoio de maneira divertida: "Seu recalque bate no meu silicone e volta" e "toma distraído". Apesar de os seguidores terem questionado para quem seria a indireta em questão, a cantora não se pronunciou mais sobre o assunto.

Quem