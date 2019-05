Schwarzenegger é acertado com chute pelas costas em evento

Arnold Schwarzenegger foi acertado por um chute pelas costas em um evento na África do Sul, em vídeo que se tornou viral na internet neste sábado - ele estava fazendo uma transmissão ao vivo no momento da agressão. O ator estava em Joanesburgo para uma das suas edições do Arnold Classics, que reúne fãs de halterofilismo e esportes em geral, inclusive paralímpico - antes de se tornar astro de Hollywood, ele foi um maiores nomes do fisiculturismo nos anos 1970.





Arnold Schwarzenegger é acertado por homem pelas costas em evento (Foto: Reprodução/Twitter)

Schwarzenegger, de 71 anos, estava tirando selfies e confraternizando com fãs quando foi acertado pelo homem. O agressor foi detido imediatamente por seguranças do local. Pouco depois, o astro foi às redes sociais para tranquilizar os seus milhões de seguidores.

"Muito obrigado pela preocupação, mas não precisam se preocupar. Pensei que eu tinha sido empurrado pela multidão, o que acontece muitas vezes [em eventos do tipo]. Só percebi que tinha sido chutado quando assisti ao vídeo como todos vocês. Só fico feliz que o idiota não tenha interrompido meu Snapchat", escreveu o astro . "Temos mais de 90 modalidades aqui na África do Sul no Arnold Sports e 24 mil atletas de todas as idades e habilidades inspirando a nos tirar do sofá. Vamos colocar os holofotes neles", completou na thread.

