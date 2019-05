Scarlett está noiva de comediante após dois anos de namoro

Scarlett Johansson e Colin Jost, comediante do 'Saturday Night Live' estão noivos depois de dois anos de namoro, informa o Washington Post. A atriz de 34 anos e o ator de 36 anos ainda não marcaram a data da cerimônia, mas o assessor de Scarlett, Marcel Pariseau, disse à Associated Press no domingo que Colin a pediu em casamento nesta semana.



A atriz Scarlett Johansson durante o evento de lançamento do terceiro Vingadores, na companhia de seu namorado o comediante Colin Jost (Foto: Getty Images)

Essa será a terceira vez que Scarlett Johansson sobe ao altar. A atriz foi casada com o ator Ryan Reynolds e com o jornalista Romain Dauriac, com quem tem a filha Rose, de cinco anos. Esse será o primeiro casamento de Jost, que é um dos principais nomes da atual temporada do 'Saturday Night Live'.



Scarlett e Colin começaram a namorar em julho de 2017, mas só tornaram o relacionamento público no tapete vermelho de 'Vingadores: Guerra Infinita', em 2018, filme em que a atriz interpreta a Viúva Negra. "Scarlett diz que ele é diferente de muitos dos homens com quem ela já ficou", disse uma fonte ao E! News. "Ela é muito exigente sobre com quem sai, mesmo que seja apenas namoro. Mas eles têm muita coisa em comum".

