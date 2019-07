Scarlett Johansson celebra chegada de Angelina Jolie à Marvel

Um dos momentos mais esperados da Comic Con San Diego é sempre o painel da Marvel no evento. Na tarde deste sábado, o estúdio fez com que fãs ficassem boquiabertos. Tudo isso porque foi apresentado um calendário de lançamentos da quarta fase das produções do estúdio.

Entre as inúmeras novidades, a atriz Angelina Jolie , 44, será uma das estrelas do filme "Os Eternos", confirmado para estrear em novembro de 2020 com direção de Chloé Zhao. Jolie vivera Thena.

Foi, então, que a atriz e companheiro do universo Marvel, Scarlett Johansson , 34, disse que foi incrível e muito emocionante o momento em que as histórias acontecem, umas vez que agora mais mulheres passam a integrar um dos universos mais famosos do mundo.



Foto:Reprodução/Instagram

"Foi incrível. Quero dizer, há muitas mulheres lá em cima que eu admiro muito - Angelina [Jolie], Salma [Hayek], Rachel [Weisz], Tessa [Thompson], Natalie [Portman]. Eu acho que é muito emocionante. É fundamental a nossa presença no universo da MCU. É muito emocionante ver um grupo tão diversificado de pessoas. É incrível. E está mais que na hora."

Scarlett abrirá os caminhos para o próximo filme solo da Marvel. Em maio de 2020, estreará o filme solo de Viúva Negra, personagem que a atriz já interpreta há um tempo. Além dela, nomes como Rachel Weisz e David Harbour também estarão no elenco.

As novidades da Marvel para sua quarta fase não pararam na Angelina Jolie. A maior delas foi quando Natalie Portman apareceu no painel e foi anunciado que a atriz viveria Jane Foster, personagem que será a versão feminina de Thor e empunhará o famoso martelo Mjölnir no novo filme da franquia, em novembro de 2021.

Tessa Thompson interpretará Valquíria e deve ser uma das primeiras heroínas abertamente LGBT desta nova fase do universo MCU. Além disso, o ganhador do Oscar Mahershala Ali viverá o famoso caçador de vampiros Blade no novo filme do personagem.

Fora tudo isso, mais sequências foram confirmadas e muitas séries no serviço de streaming da Disney, o Disney +, já tem data e elenco de estreia.

Folhapress