Em meio a rumores de crise no casamento, Saulo Poncio, 24, da banda Um44k, publicou nesta segunda-feira (23) uma foto ao lado da mulher, a influenciadora Gabi Brandt, 23. Na legenda, ele escreveu: "Jovens pais".

Diante da curiosidade dos seguidores para saber se o casal segue junto, Saulo fez vídeos nos Stories, dizendo que, independentemente do status do relacionamento, eles têm um filho juntos, Davi, e que nunca serão inimigos.

"Eu amo ela e acredito que ela me ama também, e a gente vai fazer sempre de tudo para o bem da nossa família e estar todo mundo junto. Eu sei que vocês ficam curiosos. Mais para a frente a gente vai atualizando as coisinhas para vocês", disse o cantor.

Os boatos sobre uma possível separação do casal surgiram no início do ano, após circular na internet um vídeo, em que um homem, apontado como Saulo beija e acaricia a bunda de uma jovem em uma boate de Búzios, no Rio. Na ocasião, ele postou um vídeo em suas redes sociais afirmando que "falta de informação gera isso mesmo".

Gabi Brandt não chegou a comentar o assunto na ocasião, mas virou alvo de memes por conta da suposta traição. Alguns chegaram a citar presentes caros que Saulo daria para ela perdoá-lo, o que fez o artista voltar às redes sociais para se explicar: "Vocês estão de sacanagem, né, rapaziada?!", afirmou ele.





Saulo Poncio publica foto ao lado de Gabi Brandt em meio à crise no casamento.Reprodução

"Vocês seguem a Gabi, sabem mais ou menos como é a vida dela. Vocês acham que ela precisa de uma bolsa da Gucci para se manter num relacionamento? Ela faz mais trabalho do que eu, deve ganhar mais que o dobro do que eu ganho no mês, nosso relacionamento está em outro patamar", disse ele, que afirmou estar tranquilo.

No início de março, o pai do músico, o pastor Márcio Poncio, afirmou nas redes sociais que Saulo e Gabi estão passando por uma crise, mas que ele torce para que se reconciliem.

"Na minha opinião, assim como se casaram muito cedo, eles também estão vivendo as crises de um casamento a dois muito rápido, mas acho que vão superar. É o que espero e torço", afirmou ele ao perfil Gossip do Dia, no Instagram. O casal ainda não se manifestou sobre as especulações de separação.

Márcio ainda falou que Saulo está "meio perdido". Já Gabi, ele afirmou que está bem e recebendo o apoio dos parentes. "Ela é mãe do meu neto, teremos um vínculo eternamente. Hoje a tenho como uma filha, e vamos fazer tudo para que ela seja muito feliz, seja com Saulo ou não."

Saulo e Gabi se casaram no início do ano passado e o filho do casal, Davi, nasceu em julho.



Folhapress