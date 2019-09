"São raros os dias que acordo feliz", diz Luísa Sonza

A cantora Luísa Sonza , 21, disse no Twitter que é raro o dia que acorda feliz. A publicação foi em resposta a uma fã que a elogiou. A artista, é casada com o humorista e youtuber Whindersson Nunes.

A conversa começou quando a cantora publicou: "Amo acordar feliz". Uma seguidora dela, então, comentou: "Se eu fosse perfeita, rica, recebendo mimos diariamente e casada com a pessoa que eu amo acordaria sempre assim."

Luísa rebateu: "Tenho tudo isso e são raros os dias que acordo feliz, concluo que nossa felicidade não depende de nada externo, e sim interno... Nossa mente é nosso pior inimigo."

Após o desabafo, vários fãs da cantora a apoiaram. "Luisa, a gente te ama, nunca se esqueça disso. A gente está aqui pro que você precisar, você é demais", escreveu uma delas.



A cantora Luisa Sonza, é casada com o humorista e youtuber Whindersson Nunes. Instagram

Marido de Luísa, Whindersson Nunes revelou em maio deste ano que tem uma depressão severa. "Eu sinto uma angústia todos os dias, todos os dias, algumas risadas, algumas brincadeiras e depois lá estou eu de novo com esse sentimento ruim. Me sinto mal por não poder me ajudar, mesmo eu às vezes ajudando alguém, eu procuro ajuda nos amigos, na família, mas eu me sinto tão triste, tão triste", disse ele na época.

Para tratar da doença, ele se afastou dos holofotes por alguns meses. Voltou em agosto com o show "A Volta do que Não Foi".

"Quando você está mal, principalmente nesses assuntos de depressão, você fica muito naquela de 'ah vou fazer e vão dizer que eu estava mentindo, que eu estava enrolando, que eu inventei que estava doente etc'. Mas depois parei e pensei assim: se me faz bem e me ajuda - eu curto estar no palco, gosto de falar da minha vida e explicar as coisas que estão acontecendo - eu não tenho que esperar nada acontecer para fazer isso", disse, na ocasião.

