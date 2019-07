São João da Thay arrecada R$217 mil para UNICEF

E quem disse que o São João da Thay, não ia dar certo, né? Até a influencer chegou a não acreditar. “É um evento que é muito difícil de fazer, fazemos na raça e estou muito feliz que deu certo”, completa Thay.



O evento, que está na sua 3º edição, tem caráter solidário e a divulgação da cultura do Maranhão. Este ano a festa contou com a Unicef, onde a renda foi doada para as comunidades atendidas pela instituição no Maranhão.

"O dinheiro doado pelo São João da Thay será utilizado em iniciativas que melhorem a qualidade de vida de meninos e meninas maranhenses, em 52 municípios considerados prioritários pelo desafio que representam seus indicadores relacionados à infância (o Maranhão é o segundo estado com o maior índice de mortalidade infantil e nós vamos ajudar a mudar esse cenário junto com a Unicef", afirma a Influencer

E, hoje, este sonho se tornou realidade. Nesta quarta-feira (17), em Brasília, Thay entregou o cheque de 217mil para a Instituição.

“Graças a vocês, ao trabalho de toda a equipe, aos cantores que se apresentaram, aos convidados que nos prestigiaram e aos patrocinadores que acreditaram no projeto, o São João da Thay arrecadou R$ 217.178,77 para o UNICEF Brasil”. ressalta, Thay.

O São João da Thay deste ano foi ainda maior e com muitas surpresas. A influencer contou com a presença do seu crush, Gustavo Mioto, a cantora e madrinha do evento, Preta Gil, Alcione Alves, Alexandra Gurgel, Ana Clara (BBB), Ana Paula Renault (BBB), Mariana Saad, Camila Loures, e muito mais! Também teve um show completo de Bell Marques, Rafa e Pipo, Gretchen, Luisa Sonza, Lucy Alves,Lexa, Jão, Alexandra Nicholas e Criolina. E, ainda as atrações folclóricas.