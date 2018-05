Santa Clarita Diet é renovada para a terceira temporada na Netflix

A Netflix renovou Santa Clarita Diet para sua terceira temporada (via Variety). O novo ano terá 10 episódios e o lançamento é previsto para 2019.

Drew Barrymore, Timothy Olyphant, Liv Hewson e Skyler Gisondo retornam ao elenco. O criador da série, Victor Fresco, também volta como showrunner e produtor executivo.

Foto: Reprodução/Netflix

A série acompanha o casal Sheila (Drew Barrymore) e Joel (Timothy Olyphant), corretores de imóveis com vidas um pouco desanimadas em Santa Clarita, subúrbio de Los Angeles, com sua filha adolescente Abby (Liv Hewnson) - até que Sheila passa por uma mudança radical que leva suas vidas a um caminho de morte e destruição. Depois de ter alguns problemas, a mulher vomita o próprio coração e passa a comer apenas carne humana. Apoiada pela família, ela embarca nessa nova jornada morta-viva, ficando cada dia mais linda e disposta com a nova dieta milagrosa.

As duas primeiras temporadas de Santa Clarita Diet estão disponíveis na Netflix





Omelete