Sandy passa mal e não comparece à passagem de som em SP

Os fãs de Sandy e Junior estão ansiosos para os últimos shows da dupla em São Paulo. Mas dessa vez, o cantor fez a passagem de som sem a irmã ao lado.

Leia também:

Junior tem pequeno acidente mas shows continuam



"Minha irmã não está bem de saúde hoje. Ontem [sexta-feira, 11] ela começou a se sentir muito mal e está com suspeita de rotavírus. Ela já estava bem mal ontem, a gente mal conseguia conversar com ela. Ficou bem debilitada", contou ao público, que participava do momento que antecede a apresentação.

Junior lamentou a situação, mas afirmou que a irmã participa do show deste sábado (12).

"Ela não virá para a passagem de som para tentar se resguardar o máximo possível para entregar o que ela conseguir hoje a noite. Provavelmente não será um show igual aos outros", disse.

Nestes e domingo (13), os irmãos encerram os show na capital paulista e partem para a última apresentação da turnê "Nossa História", no Rio de Janeiro. O encerramento acontece no dia 9 de novembro.

Além disso, o show da capital carioca virará um DVD. Cartazes espalhados pelo Allianz Parque também anunciam que imagens estão sendo gravadas durante os dois dias da turnê em São Paulo.

Folhapress