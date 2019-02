Sandy e Júnior publicam mensagem misteriosa, e púbico sugere retorno da dupla

Uma mensagem misteriosa divulgada pela dupla deixou os fãs animados com o possível retorno da parceria musical.



"Sobre rumores envolvendo um possível reencontro de Sandy e Junior Lima para uma turnê comemorativa neste ano, a assessoria de imprensa dos artistas informa que os irmãos seguem atualmente com seus projetos individuais e, no mês de março, terão mais novidades para contar", diz nota oficial.

"Por enquanto, informamos que Sandy viaja com a turnê "Nós, Voz, Eles", em fevereiro, e Junior Lima trabalha no recém-lançado single "Stay Close", de seu projeto Manimal, também com shows no próximo mês e apresentação do Pipocando Música", complementa.

Neste ano, os irmãos completam 30 anos da primeira apresentação dele na televisão. No entanto, por enquanto, não há confirmação se eles voltariam a cantar juntos em uma turnê comemorativa ou se teriam outro projeto.

A dupla poderia também está buscando algum tipo de parceria musical, como a apresentação de um programa de TV.

O Só Toca Top, da Rede Globo, por exemplo, está em busca de novos apresentadores. Com bons índices de audiência, o programa musical já tem a terceira temporada confirmada.

No entanto, no fim do ano passado, Luan Santana e Fernanda Souza deixaram a apresentação do programa.

Sandy já está sendo cotada para comandar a atração ao lado de Mumuzinho, mas a Rede Globo ainda não confirmou o nome dos apresentadores.

Folhapress