Sandy e Junior mudam letra de canção em show

A dupla de irmãos cantores Sandy , 36, e Junior , 35, fez mais um show da turnê Nossa História na noite deste sábado (20), em Fortaleza.

Mas desta vez o repertório foi diferente. Os músicos incluíram a canção "Maria Chiquinha" no setlist, mas em uma versão diferente da conhecida -e cantada junto- pelos fãs.

Um dos primeiros sucessos gravados pela dupla, a música mostra, com tons de humor, um homem questionando a personagem-título sobre o que ela fazia no mato.

No final da letra, insatisfeito com as justificativas dela, ele decide cortar sua cabeça e "aproveitar" o resto.

Foi justamente essa parte da canção que Sandy e Junior alteraram, surpreendendo muitos fãs que cantavam junto e que aplaudiram a decisão dos irmãos.

"E o que você vai fazer com o resto?", pergunta Sandy na música. "O resto?", questiona Junior. "Para com isso. Isso não é mais aceitável. Não são mais os anos 90. Não vou fazer nada com o resto. Deixa em paz a Maria Chiquinha, ela faz o que ela quiser no mato."

Sandy e Junior estão atualmente rodando o Brasil para uma série de shows que comemoram seus 30 anos de carreira. É a primeira vez que eles retornam juntos ao palco em 12 anos.

Folhapress