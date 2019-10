Ai meu turu, turu! Sandy e Junior estão na reta final da turnê Nossa História e neste domingo (13) fazem a penúltima apresentação no em São Paulo. Os dois ainda se apresentam no Rio, no Parque Olímpico, no dia 9 de novembro.



Sandy e Junior fazem penúltimo show de turnê em São Paulo. Reprodução



Na noite de sábado (12), a cantora conversou com os fãs sobre sua saúde durante o show, também na capital paulista. "A energia de vocês está me dando forças pra ficar de pé", disse Sandy. "Estou só com um vírus. Não é nada grave. Recebi muitas mensagens de apoio nas redes sociais. Isso me deu forças", completou ela

Folhapress