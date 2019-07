Sandy e Júnior começam turnê hoje. Em Fortaleza, show será dia 19

Sandy e Junior fazem nesta sexta (12), em Olinda, o primeiro show da turnê comemorativa "Nossa História", que celebra os 30 anos de carreira da dupla.



Com ingressos esgotados desde março, a apresentação acontece no Classic Hall a partir das 21h30 e deve reunir 11 mil pessoas.

A abertura dos portões para o público geral acontece às 19h30, mas os fãs que adquiriram o Pacote Gold junto com o ingresso devem chegar às 17h para assistir à passagem de som, que acontece às 18h30. O show começa às 21h30 e deve durar duas horas.



A organização recomenda que o público chegue com antecedência e use transporte público, táxi ou serviço de aplicativos, já que a expectativa é de congestionamento no local. O complexo onde fica a casa de shows é o mesmo do Centro de Convenções de Pernambuco, onde está acontecendo a Fenearte.

O público também deve ficar atento aos objetos proibidos. Não entram, por exemplo, bastão de selfie, guarda-chuvas, câmeras GoPro ou similares, câmeras profissionais ou com lente destacável. O ideal é levar pouca coisa, já que mochilas maiores do que 20x30 cm serão barradas.

Cartazes de qualquer tipo serão confiscados na porta do evento. Papel em rolo, bandeiras e faixas com mastro também estão proibidos. Caso não queira gastar para comer, alimente-se antes de sair de casa, já que comidas ou bebidas compradas fora da casa de shows também não podem entrar.

Um item permitido é o carregador portátil, para quem quiser registrar o primeiro show de Sandy e Junior em 12 anos no celular. No caso dos ingressos, a organização aceitará e-ticket no celular ou impressos.

A entrada no Classic Hall acontecerá por dois acessos diferentes. Portadores de ingressos nos setores pista e camarote devem entrar pelo portão A (entrada principal). Frontstage e Pacote Gold acessam a casa de shows pelo portão B, ao lado da Fábrica Tacaruna.

Depois de passar pelo Recife, a dupla segue para Salvador e toca nesta sábado (13) na Arena Fonte Nova. A passagem de Sandy e Junior pelo Nordeste termina em Fortaleza no dia 19 de julho.

Confira as datas dos shows:

12/7 - Recife - Classic Hall

13/7 - Salvador - Arena Fonte Nova

19/7 - Fortaleza - Centro de Eventos do Ceará

20/7 - Brasília - Ginásio Nilson Nelson

3/8 - Rio de Janeiro - Jeunesse Arena

17/8 - Belo Horizonte - Estádio do Mineirinho

24/8 - São Paulo (Allianz Parque)

31/8 - Curitiba (Pedreira Paulo Leminski)

13/9 - Manaus (Estúdio 5)

14/9 - Belém (Hangar)

