Sandy e Júnior cantam juntos 11 anos após fim da dupla

Em turnê de seu novo álbum, Sandy, 35, subiu ao palco do Credicard Hall em São Paulo nesta quinta (30) e surpreendeu os fãs que acompanhavam a apresentação: ela convidou o irmão, Júnior, para reviver alguns sucessos da dupla, separada há 11 anos.

Juntos, eles cantaram "Acho que Pirei" e "Quando Você Passa (turu turu)". Os filhos de Noely e de Xororó, da dupla com Chitãozinho, começaram a carreira musical cedo, em 1990, e desde então emplacaram diversos sucessos nas paradas brasileiras.

Essa não foi a primeira vez que os irmãos cantaram juntos depois do fim da dupla. Em 2014 eles fizeram um show nostálgico em Paulínia, cidade do interior de São Paulo.



Foto: Reprodução/Instagram

O show desta quinta inaugura a nova turnê de Sandy, "Nós, Voz, Eles". O trabalho tem oito canções novas, dentre elas, participações especiais: Maria Gadu, Lucas Lima, Thiaguinho, o duo AnaVitoria, Iza, Mateus Asato, Banda Melim e o pai, Xororó. A ideia foi criar em conjunto canções que fariam parte do repertório de inéditas.

O projeto também sai como websérie no YouTube. De 15 em 15 dias, sempre às terças, às 19h, um novo capítulo mostrará os bastidores das composições feitas na casa de Sandy e que fazem parte da turnê. Já estão disponíveis "No Escuro", com Maria Gadu, e "Areia", com o marido, Lucas Lima.

"Já queria faz tempo compor em parceria. Cada voz foi escolhida com base no talento de cada um e na minha afinidade."

Folhapress