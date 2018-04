Sai de Baixo ganhará filme com elenco original

Sai de Baixo, série da Rede Globo que estreou em 1996, ganhará um filme com o elenco original completo, além de direção e roteiro de Miguel Falabella, que também escrevia episódios da série.

Foto: Divulgação/TV Globo

Farão parte do longa: Miguel Falabella, Marisa Orth, Aracy Balabanian, Luis Gustavo, Tom Cavalcante e Claudia Jimenez. Maria Cabrita, que viveu a empregada doméstica Neide Aparecida, estava envolvida no projeto antes de sua morte, no fim do ano passado (leia mais). Segundo a coluna de Patricia Kogut, a atriz Claudia Jimenez concordou em reviver sua personagem da primeira temporada, Edileuza do Espirito Santo, em homenagem à amiga.

O filme ainda não tem previsão de estreia. A série ficou no ar na Rede Globo entre 1996 e 2002, e chegou a ter episódios inéditos em 2013, no canal Viva.

Omelete