Sabrina Sato deixou os fãs boquiabertos ao exibir boa forma no último domingo (1°). No Instagram, a apresentadora compartilhou um clique de biquíni neon cavado e ganhou uma sequência de elogios.





Foto: Reprodução Instagram

Nos comentários, os fãs escreveram. “Até para espreguiçar é prefeita”, disse uma. “Musa inspiradora”, opinou outra. “Que bumbum é esse, menina”, disparou uma terceira.

Recentemente, Sabrina brincou ao mostrar em sua página social uma montagem de fotos dela e da herdeira fazendo a mesma pose.

De um lado, a apresentadora aparece toda estilosa de biquíni, dando uma espiadinha através de uma porta de vidro e na pontinha do pé. Do outro, está a menina usando fraldas, também com o pezinho em ponta. "Quem copiou quem?”, perguntou Sabrina Sato na ocasião.

TV Fama