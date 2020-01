Sabrina Sato exibe pernas torneadas com look de Carnaval cavado

Sabrina Sato usou o Instagram no último domingo (19) para divulgar alguns cliques do look de Carnaval. Aos 38 anos, a apresentadora vai desfilar em São Paulo na Gaviões da Fiel pelo 17º ano e apareceu com figurino cavadíssimo, deixando as penas torneadas em evidência.

Na postagem, a mamãe de Zoe escreveu: “E se eu enlouquecer, será de tanto amar!”.

Os fãs, por sua vez, não perderam a oportunidade de ir lá nos comentários elogiar a boa forma de Sabrina. “A beleza resumida em uma pessoa”, disse um. “Amada! Você precisa ser estudada pela NASA! Rainha”, enalteceu outro.

Um pouco antes, a esposa de Duda Nagle mostrou o corpão com mais fotos do look do desfile. “‘Um não sei quê, que nasce não sei onde, vem não sei como e explode não sei por quê... ‘ É muito amor por nossa Gaviões da Fiel! E hoje foi nosso 1º ensaio técnico do Carnaval 2020, e que energia!!! Viva o amor, viva nossa Gaviões da Fiel e Bateria Ritimão. O look de hoje é uma homenagem a Bob Mackie, inspiração eterna dos meus carnavais! Uma releitura pela @printingoficial, de “Dancing with Diamonds”, uma fantasia maravilhosa criada por ele para as Rockettes, em 1981, o ano que nasci”, legendou a apresentadora.

TV Fama