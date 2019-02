Sabrina Sato encanta web ao mostrar Zoe sorrindo: 'momento especial'

Sabrina Sato encantou seus seguidores na noite da última terça-feira (5). No Instagram, a apresentadora decidiu agradecer às mensagens que recebeu em seu aniversário de maneira diferente e publicou um vídeo em que mostra a filha, Zoe, sorrindo.





Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle (Foto: Reprodução / Instagram)



"Com esse sorriso mais lindo e com o papai babão de fundo, venho aqui agradecer a todos vocês o melhor aniversário que eu tive. Obrigada a todas as mensagens de carinho que recebi aqui, pessoalmente, no celular... obrigada gente por tanto amor. Estou vivendo o momento mais especial da minha vida", disse ela na legenda.



A menininha, de apenas 2 meses, tem encantado a web a cada publicação. Recentemente, a apresentadora postou uma imagem fofíssima neste domingo (3) em que aparece dormindo com Zoe. "Papai foi acordar a gente e Zoe falou: 'mais 5 min por favor, papai'. Pelo menos nisso ela puxou pra mim", escreveu ela na legenda da foto, feita por Duda Nagle.



