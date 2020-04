Sabrina Sato diz que está triste com fim do Domingo Show

Após o anúncio que o Domingo Show (Record) vai sair do ar, Sabrina Sato se pronunciou sobre o assunto, por meio de um vídeo publicado em seu Instagram. No relato, ela relembrou a sua carreira na televisão e falou que, sim, está triste, mas que há algo muito maior no momento que exige que todos parem e reflitam: a pandemia do novo coronavírus.

Embora o fim da atração não seja confirmada pela Record, a reportagem apurou que a possibilidade de a atração voltar ao ar é mínima. Além do avanço do coronavírus, pesou para o fim do Domingo Show, que tinha estreado em 8 de março, a baixa audiência, já que a produção era a grande aposta da emissora para o dia.

No vídeo, a apresentadora não fala que o programa terminou, mas também não diz que ele vai voltar. Ela afirma que a suspensão foi necessária, porque não era possível gravar os quadros nem tinha conteúdo para reprisar, já que foram apenas quatro semanas no ar.

"Há exatamente quatro domingos, eu tinha estreado o Domingo Show, que a gente vinha preparando desde o ano passado, um programa muito especial para toda a família. E, como todo programa novo, a gente vai gravando, olhando o que funciona, mexe aqui e ali, e vai ajustando de acordo com o que vocês querem ver. O que acontece é que só tivemos um domingo sem a Covid-19. De repente, o mundo foi surpreendido pelo coronavírus, tudo mudou, e a gente precisou suspender o programa", disse.

Antes, ela relembrou toda a sua carreira, desde o início como bailarina do Faustão, depois no Big Brother Brasil, os dez anos que ficou no Pânico, e os seis anos na Record, segundo ela, "feliz da vida".

"Sabe por que eu contei a história da minha vida profissional e dos meus sonhos para vocês? Porque a gente precisa parar e pensar em algo muito maior nesse momento, porque agora não posso sair de casa para resolver isso. Mesmo sendo um sonho que eu tenho desde criança, é claro que eu fiquei triste, estou tentando disfarçar para a [filha] Zoe, para os meus pais, para o Duda [Nagle], mas nessas horas preciso deixar a minha vaidade de lado e dividir com vocês que sempre torceram por mim", afirmou.

Sabrina agradeceu pelo apoio do público e lembrou que o reality Made in Japão, que já está praticamente todo gravado, será exibido aos sábados, a partir de maio.

"Eu acredito muito que isso tudo vai passar, que é um período turbulento e difícil para todos nós, que precisamos ser fortes espiritualmente, mentalmente, que não podemos nos entregar nem desistir (...) Quero que vocês se cuidem, fiquem em casa. Acho que vamos sair mais fortes de tudo isso", concluiu.

PROBLEMAS AOS DOMINGOS

Em nota oficial, a Record diz que, a partir deste domingo (5), no lugar da atração, será exibida a sessão de filmes Cine Maior.

"A mudança faz parte da restruturação da emissora diante das limitações impostas pela pandemia do novo coronavirus. Novas gravações externas e em estúdio com plateias e participantes no palco, além de equipes técnicas e produção, estão interrompidas por recomendações das autoridades de saúde", disse a Record, em nota.

Segundo o colunista Flávio Ricco, do UOL, a equipe do Domingo Show será realocada para outras produções e a Record estuda um novo projeto para Sabrina.



Sabrina Sato diz que está triste com fim do Domingo Show. Reprodução



Outras mudanças na programação de domingo da Record, que começaram a valer a partir de 8 de março, também foram suspensas, como o reality show The Four Brasil. Comandado por Xuxa, a atração mudou de data e horário e passou a ser exibida às quartas, desde meados de março.

O Hoje em Dia, que também tinha uma edição especial aos domingos, foi outro programa suspenso da grade dominical.

O Hora do Faro, de Rodrigo Faro, é o único que segue na programação de domingo.

Folhapress