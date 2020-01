Sabrina posa com Zoe no colo enquanto é maquiada

Sabrina Sato postou uma belíssimo registro com a filha na manhã desta quarta-feira. Enquanto era maquiada, a apresentadora posou com a pequena Zoe, que estava toda tranquila no colo da mãe.





Foto: Reprodução/Instagram

"Esperando a minha mãe no colo porque eu sou a próxima da fila", brincou Sabrina em relação à filha, na legenda da publiucação.

Foi só a imagem ir ao ar para os seguidores de Sabrina ficarem encantados com tanta fofura: "Muito linda essa boneca", escreveu uma internauta; "que amores", escreveu outra; "Linda a mãe e linda a filha", escreveu ainda outra usuária da rede.

Extra