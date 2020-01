Ruiva, Larissa Manoela exibe boa forma de biquíni

Larissa Manoela está aproveitando o verão na praia do Rio de Janeiro. No Instagram, a atriz compartilhou nesta segunda-feira (13) um clique em que aparece com as madeixas ruivas e mostrou boa forma de biquíni.

Na legenda da postagem, a artista escreveu: “Don't worry be happy”, que significa na tradução para o português: Não se preocupe, seja feliz.

Nos comentários, os seguidores aprovaram a mudança de visual de Larissa e despejaram uma sequência de elogios. “Por que tanta perfeição”, disse um. “Ah meu Deus! A pequena sereia se encontra em Terra firme”, brincou outro. “A nova Ariel do Instagram”, opinou uma terceira.

Antes das festas de fim de ano, Larissa havia entrado para o time das loiras. "Novos ares para 2020", escreveu a atriz na ocasião

TV Fama