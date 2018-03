Rouge vai participa de outro programa na Globo

Para nossa alegria teremos repeteco do grupo Rouge na Globo! As meninas fizeram tanto sucesso no Domingão do Faustão, que agora vão de novo para a emissora participar de outro programa. E a gente nem adora essa notícia, não é mesmo?

Ao que tudo indica e depois dos fãs ligarem algumas pistas, o grupo Rouge irá marcar presença no Altas Horas de Serginho Groisman. O boato começou quando a integrante da banda Aline Wirley compartilhou em seu insta que iria participar de um programa que gostava muito.

Como o Altas Horas é gravado geralmente às quintas, os fãs logo ligaram os pontos da charada. Além disso, há pouco tempo vazou uma foto dos bastidores mostrando as meninas participando do programa. Então parece mesmo que o grupo Rouge irá colocar todo mundo para dançar no ritmo de Ragatanga.

Se tudo der certo, poderemos conferir o grupo Rouge no próximo sábado (10) com a cantora sertaneja Naiara Azevedo.

