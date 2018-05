Roteirista revela que Vingadores teria a Vespa no lugar da Viúva Negra

Em tempos em que o assunto da vez é o elogiado Vingadores: Guerra Infinita, Joss Whedon, responsável por Os Vingadores e Vingadores: Era de Ultron, revelou em entrevista ao site Thrillist que, na versão original do roteiro do primeiro filme da franquia, a Vespa (Evangeline Lilly) faria parte do time dos heróis no lugar da Viúva Negra (Scarlett Johansson). O cineasta também comentou que roteirizou a trama sozinho, apesar de ter compartilhado os créditos com Zak Penn (Jogador Nº1).

Scarlett Johansson em ação como Viúva Negra em Vingadores. Foto: Reprodução/Marvel

Segundo o cineasta, a substituição da Viúva Negra foi cogitada porque havia o risco de Johansson não poder participar das filmagens. Além da introdução da personagem de Lilly - que na verdade só apareceu em Homem-Formiga -, o roteiro de Whedon também contava com outro vilão além de Loki (Tom Hiddleston), mas o produtor Kevin Feige decidiu que não seria uma boa ideia.

"Estava preocupado por ter apenas um ator briânico [Hiddleston] para encarar os heróis mais poderosos da Terra. Então, acabei escrevendo uma grande parte contando com Ezekiel Stane, filho de Obadiah Stane [antagonista interpretado por Jeff Bridges em Homem de Ferro]. Kevin olhou para mim e disse: 'É...não'".

Os Vingadores - The Avengers estreou em 2012 e arrecadou mais de US$ 1,5 bilhão mundialmente. Caso as escolhas do diretor tivessem sido acatadas, os próximos filmes da franquia tomariam outros rumos.

Adoro Cinema