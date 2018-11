Romance nacional e terror estreiam nas telonas dos Cinemas Teresina

Quinta-feira é dia de estreias nos Cinemas Teresina. Entram em cartaz boas opções para os cinéfilos de plantão. A produção nacional “Todas as Canções de Amor”, estrelada por Bruno Gagliasso e Marina Ruy Barbosa, e ainda o filme de terror “O Parque do Inferno” começam a ser exibidos a partir de hoje (22). Os Cinemas Teresina realiza ainda nos próximos dias as pré-estreias de “Um Dia” e “A Garota na Névoa”.







O longa “Todas as Canções de Amor” mostra a relação de Chico e Ana, personagens de Bruno Gagliasso e Marina Ruy Barbosa, que se mudam para um novo apartamento em São Paulo. Enquanto arrumam as coisas, ela acha uma fita K7 e decide escutar. Trata-se de uma mixtape que Clarisse fez 20 anos antes para seu marido, Daniel. Os dois casais, apesar de distanciados pelo tempo, têm muito em comum.

Outra estreia do Cinemas Teresina é “O Parque do Inferno”. O filme se passa na noite de Halloween, quando um grupo de amigos é perseguido por um assassino dentro de um parque de diversões temático. O pedido de socorro se torna cada vez mais difícil quando eles são forçados a fazer parte do show da noite e o público alienado ignora a agonia dos jovens.





As pré-estreias da semana começam nesta quinta-feira também. Hoje, a partir das 19h30, no Projeto Sessão com Debate, será exibido o filme "O Beijo no Asfalto", que estreia em circuito nacional somente dia 06 de dezembro, e que será exibido com exclusividade nos Cinemas Teresina. Logo em seguida o diretor Murilo Benício conversa com o público sobre a produção. O filme é uma adaptação ousada e diferente, que mescla teatro e cinema em preto e branco.

Outra pré-estreia dos Cinemas Teresina é o drama “Um Dia” da diretora Zsófia Szilágyi, que será exibido no sábado, dia 24, às 11h. Na história, Anna é mãe de três filhos, casada e trabalhadora. Sempre correndo contra o tempo para conseguir cumprir todos os seus prazos e promessas, em um momento ela sente que seu casamento está desmoronando. Sem conseguir conciliar tudo, ela prevê o que está prestes a acontecer, sem poder fazer nada a respeito.

O suspense italiano “A Garota na Névoa” também terá pré-estreia no domingo, dia 25, às 10h30. A história se passa em uma aldeia alpina no norte da Itália. Lá o Detetive Vogel é chamado para investigar o misterioso caso do desaparecimento de Anna Lou, uma menina de 15 anos de família religiosa. A dúvida é se esse desaparecimento repentino é mais um caso de rebeldia adolescente, ou se existe um terrível criminoso escondido entre a comunidade. Com métodos questionáveis e em meio a uma intensa cobertura da mídia, Vogel se põe a tentar descobrir o que aconteceu.





Continuam em cartaz nos Cinemas Teresina os filmes: “O Retorno do Herói”; “Torre. Um Dia Brilhante”; “O Grinch”; “Nasce Uma Estrela”; “Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald”; “O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos”; “Venom”; “Bohemian Rhapsody”; “Entrevista com Deus”; “Millennium - A Garota na Teia de Aranha” e “O Parque do Inferno”.

Yuri Ribeiro