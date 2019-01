Roberto Muniz Dias ministra oficina de escrita criativa do texto dramático

No período de 11 a 15 de fevereiro, das 9h às 12h, o professor, escritor e dramaturgo Roberto Muniz Dias ministrará oficina abordando a escrita criativa do texto dramático - resultado de anos de pesquisa e escrita. Como escritor a narrativa veio bem antes da dramatização de seus textos. A experiência com o teatro surgiu da necessidade de dar corpo às vozes de seus textos.



Como teatro é ação, os textos narrativos ganharam estes corpos cênicos sem perder a carga psicológica e literalmente dramática. De acordo com Roberto Muniz, essa oficina propõe elucidar alguns elementos da escrita dramatúrgica, passeando pelos estilos clássico e contemporâneo, propiciando uma viagem na transposição de textos narrativos ao do teatro propriamente dito. Ao término, num processo coletivo de criação, os participantes serão convidados à experiência da escrita e à potência do teatro.

Romancista, contista, poeta, artista plástico e mestre em Literatura pela UNB (Universidade de Brasília), seus textos são intensos, dramáticos e cheios de vaivens atemporais. De uma tal profundidade de sentimentos que arrebatam o leitor já nas primeiras linhas. Também formado em Direito, integra a Comissão de Tolerância e Diversidade Sexual da 93ª Subseção de Pinheiros da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional São Paulo. Foi premiado pela Fundação Monsenhor Chaves com menção honrosa pela obra “Adeus Aleto".

É de sua autoria "Um Buquê Improvisado", “O Príncipe - O Mocinho ou o Herói podem ser Gays"; “Errorragia”: contos, crônicas e inseguranças; ”Urânios”; e recentemente lançou seu mais novo romance: “A teia de Germano”. “Uma cama quebrada” (teatro); “Trilogia do Desejo” (coletânea de romances) e recentemente ganhou o prêmio Dalcídio Jurandir pelo texto teatral, inédito, “As divinas mãos de Adam”. Publicou ainda o livro Experinetia - o teatro de Roberto Muniz Dias.

Roberto Muniz ganhou vários prêmios, dentre eles Prêmio Beijo livre de Direitos Humanos LGBT 2017; Prêmio Educando para o respeito à Diversidade Sexual 2017;16º Prêmio Cidadania em Respeito à Diversidade de 2016; Prêmio Dalcídio Jurandir 2015 (Melhor texto teatral) pela Fundação Cultural do Pará; Menção honrosa Prêmio ovos Autores 2009 pela Fundação Cultural Monsenhor Chaves.





Marco Antônio Vilarinho